Exclusief voor abonnees Onze tips van de week: topdag voor dames, carnavalsfeest en genieten van Bruno Siebe De Voogt

05 maart 2020

13u26 0

International P*ssy Day voor vrouwen in Brugge

Voz Latina organiseert zaterdag, een dag voor de internationale vrouwendag, de eerste International P*ssy Day in de alternatieve sportschool Health Lodge in Brugge. Het wordt een dag speciaal gericht op de vrouw en iedereen die zich vrouw voelt. Tussen 13.30 en 18.30 uur kunnen deelnemers proeven van activiteiten, workshops en lezingen over thema’s rond vrouw zijn. Onder meer Afrikaanse dans, yoga en zelfverdediging staan op het programma.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 00 dagen 09 uren 03 minuten 25 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode