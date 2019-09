Onverbeterlijke dief riskeert jaar cel voor diefstal van dartsmateriaal Siebe De Voogt

23 september 2019

15u14 6 Torhout Een 23-jarige man uit Torhout hangt in de Brugse rechtbank één jaar cel boven het hoofd voor drie winkeldiefstallen. David G. ging onder meer aan de haal met dartsmateriaal uit de Fun.

“Beklaagde is al zeer gekend bij ons.” Ook de procureur liet er maandagmorgen geen twijfel over bestaan. David G. (23) stapelde de voorbije jaren de veroordelingen op. Begin dit jaar werd hij nog veroordeeld, omdat hij op een gestolen kinderfiets door Torhout reed. Maandagmorgen stond hij terecht voor drie winkeldiefstallen in de stad. Op 6 maart werd hij in de Fun op heterdaad betrapt, toen hij dartsmateriaal wilde stelen. G. vluchtte weg, maar liet daarbij een fles Baileys vallen die kort voordien was gestolen in de Carrefour. “Even later kwam bij de politie een melding binnen van verdacht gedrag in het zwembad. Een redder zag iemand prutsen aan geldkoffertje. Zijn beschrijving en foto van de verdachte leidde de politie naar beklaagde. Hij werd ook herkend door het personeel van de Fun en de Carrefour.” David G. riskeert een effectieve celstraf van één jaar. Voor z’n proces kwam hij niet opdagen. Uitspraak op 21 oktober.