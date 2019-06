Ongeval na uitwijken voor tractor Jelle Houwen

05 juni 2019

In de Oostendestraat in Torhout gebeurde er dinsdag in de vooravond een verkeersongeval doordat een bestuurder moest uitwijken voor een tractor. De 52-jarige A.D. uit Torhout reed om 17.45 uur in de richting van Torhout toen er plots een tractor voor hem tot stilstand kwam. De man moest daardoor uitwijken en botste tegen een geparkeerde personenwagen. Daarbij was er behoorlijk wat materiële schade maar A.D. raakte niet gewond. Zijn wagen was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. De politie stelde een pv op.