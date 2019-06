Ondanks moeizame start: genieten van barbecuefestival in Stadspark Bart Huysentruyt

16 juni 2019

09u23 2 Torhout In het Stadspark van Torhout kan je ook vandaag nog naar het barbecuefestival tijdens de koopjesdagen.

Een heel weekend lang staat in het teken van feest in Torhout, met onder meer een beachbar op de Burg, optredens op de Markt en koopjesdagen bij de lokale handelaars. Het hoogtepunt is het barbecuefestival in het Stadspark, dat zaterdag moeizaam van start ging. “Maar doorheen de dag zagen we het volk toestromen”, vertelt organisator Rudy Jaques. “Op zaterdagavond werd het gezellig druk en ook op zondag verwachten we veel volk.” Op het festival kan je allerlei lekkers proeven op de barbecue: van hamburgers tot pizza. Voor de kinderen is er animatie en ijsjes.