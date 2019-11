Norovirus heeft Torhouts rusthuis in zijn greep: geen activiteiten meer en alleen nog maaltijden op de kamer Bart Huysentruyt

21 november 2019

12u03 6 Torhout Het norovirus houdt het Torhoutse woonzorgcentrum Sint-Augustinus in zijn greep. Zo’n 35 bewoners hebben momenteel maag- en darmklachten door het virus. Het rusthuis neemt daarom maatregelen. “Voorlopig geen activiteiten meer en alleen nog maaltijden op de kamer", zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V).

Het norovirus, dat een stevige buikgriep veroorzaakt, is uiterst besmettelijk. Dat ondervinden de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus aan den lijve. Het virus hangt al enkele weken in het rusthuis en kent nu een ‘hoogtepunt’. Zeker 35 bewoners kampen met maag- en darmklachten. “Het woonzorgcentrum heeft alles in het werk gesteld om verdere besmettingen te voorkomen en legt hiervoor nog striktere hygiëne-eisen op”, zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V). “Dit gebeurt in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts van het rusthuis. Zij pleegt overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het ziekenhuis en de huisartsen die hier patiënten hebben.”

Bezoek uitstellen

Alle gemeenschappelijke activiteiten in het woonzorgcentrum worden tijdelijk opgeschort en de bewoners eten individueel op de kamer. “Het zorgteam beschikt over wegwerpschorten, handschoenen en de nodige ontsmettingsproducten”, zegt Cuvelier. “De familieleden van de zieke bewoners werden ingelicht en aan bezoekers zelf wordt gevraagd om heel strikte handhygiëne toe te passen.”

De coördinerend en raadgevend arts stelt voor om, indien mogelijk, bezoek uit te stellen naar een later tijdstip. Er is overleg tussen het zorgteam, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentrum.