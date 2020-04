Nog twee bewoners van Sint-Augustinus overleden, herstelde bewoners met applaus onthaald Bart Huysentruyt

28 april 2020

16u11 1 Torhout Het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout heeft opnieuw afscheid moeten nemen van twee bewoners. Ze overleden aan COVID-19. Dat zet het dodental in het rusthuis op vier.

“Eén van de overleden bewoners verbleef op de cohorte-afdeling. De tweede bewoner was opgenomen in het ziekenhuis”, zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier. “De familie heeft in alle sereniteit afscheid kunnen nemen van hun familielid. We wensen hen dan ook onze oprechte deelneming.”

Maar er was ook goed nieuws: twee bewoners mochten de cohorte-afdeling weer verlaten. Ze werden met een erehaag, bloemen en een applaus weer welkom geheten op de kamer. Daarnaast kwam de vaststelling dat er bijkomend vijf personeelsleden positief getest werden op COVID-19.