Nog een bewoner van Sint-Augustinus overleden aan Covid-19, personeel vandaag getest Bart Huysentruyt

21 april 2020

17u04 1 Torhout Een tweede bewoner van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus die besmet raakte met Covid- 19 is afgelopen zondag overleden. Dat laat de stad Torhout weten. Het personeel van het woonzorgcentrum is dinsdag getest.

De persoon in kwestie verbleef op de aparte cohorte-afdeling. “We zijn diep geraakt door dit verlies en bieden de nabestaanden ons oprecht medeleven aan”, zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V). Er zijn in totaal 14 bewoners besmet met Covid-19. Ze verhuisden allen naar de speciale cohorte-afdeling waar ze afgezonderd van de andere bewoners omringd worden met de beste zorgen. Twee bewoners verblijven momenteel in het ziekenhuis. Met 300 testkits wordt vandaag het personeel getest. Dat gebeurt onder meer in de lege cafetaria. De resultaten zullen de komende dagen duidelijk worden.