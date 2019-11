Nieuwe huursubsidie zorgt voor toename van 50 extra plaatsen in basisschool Wijnendale Bart Huysentruyt

28 november 2019

11u28 0 Torhout Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft een huursubsidie aan de vrije basisschool Wijnendale in Torhout. Zo kan de school op korte termijn extra plaatsen in de klas realiseren.

De huursubsidie komt 300 leerlingen ten goede en realiseert 50 extra plaatsen. “Deze investering is heel welkom”, zegt Eva Maes van N-VA Torhout. “Als er genoeg plaatsen zijn in onze lokale scholen, dan moeten ouders hun kinderen niet in een andere gemeente naar school sturen. Er is al snel extra capaciteit nodig in onze scholen. De containerklassen in Wijnendale kunnen op korte termijn vervangen worden door nieuwbouw. De nieuwe verkavelingen in Wijnendale trekken heel veel jonge gezinnen aan. Zo blijven kinderen verzekerd van een plaatsje in een klas dichtbij huis.”