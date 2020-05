Niet op reis deze zomer? Daar vinden deze horecabazen iets op: “We brengen de wereld op je bord” Bart Huysentruyt

16 mei 2020

15u36 0 Torhout Als we deze zomer niet op reis mogen, dan brengen Olli Allaert en Jean-Marc Dekeerle van restaurant The Roots de wereld tot bij je thuis. Dat is toch het doel van hun nieuwe foodbox om klanten te overtuigen.

De twee ondernemers waren pas in oktober 2019 geopend en krijgen dus al meteen stevige klappen doordat de deuren van The Roots door corona gesloten blijven. Het idee om een foodbox te lanceren, komt van chefkok Jean-Marc. “Als we dan toch grotendeels in ons kot moeten blijven, dan kunnen we er beter optimaal van genieten”, zegt hij. “Rekening houdend met het feit dat we dit jaar niet in Zuid-Amerika zullen reizen om de lekkerste gerechten te proeven, kwamen we op het idee om Zuid-Amerika naar de mensen te brengen.” Het concept heet de ‘Lonely Travel box’: een box waar een beetje vakantiegevoel in verpakt zit. In elke box zitten vier degustatiegerechtjes voor twee personen. Iedere week zijn er andere smaken en andere gerechten. “De eerste reis vertrekt effectief naar Zuid-Amerika”, zegt Jean-Marc. “We serveren lomo saltado uit Peru, pancho uit Uruguay, quinoa uit het Andesgebergte en een zoete aardappel met guacamole.”

Elk weekend is er een ander menu te ontdekken. Een box kost veertig euro. “Van oktober tot maart waren we goed begonnen met onze nieuwe zaak”, zegt Olli Allaert. “Het virus duwde ons al snel met de rug tegen de muur, maar we hebben de ambitie om terug te vechten.”

De reismenu’s vind je op facebook/therootstorhout of op hun Instagrampagina.