Niet meer betalen om te parkeren in Torhout tot en met 5 april Bart Huysentruyt

19 maart 2020

13u34 3 Torhout In Torhout moet je tot en met 5 april niet meer betalen of je blauwe schijf zetten om te parkeren in het centrum. Dat heeft burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) beslist.

Het gedoogbeleid is een maatregel tijdens de duurtijd van de coronacrisis in ons land. Deze regeling geldt enkel waar op openbaar domein geparkeerd worden. “Ik wil wel benadrukken dat deze beslissing geen vrijgeleide vormt om wild of fout te gaan parkeren. De politie blijft hierop toezien”, zegt Audenaert.