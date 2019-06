Nederlands bedrijf Plukon nieuwe eigenaar van Lammens, voorlopig geen overname personeel Jelle Houwen

28 juni 2019

09u20 6 Torhout Het Nederlandse bedrijf Plukon, met vestiging in Maasmechelen, is de nieuwe eigenaar van de failliete pluimveeslachterij Lammens uit Torhout. Dat akkoord werd donderdag bereikt. In het akkoord worden enkel de activa en onroerende goederen overgenomen, dus de gebouwen, gronden en machines. Van een overname van personeel is nog geen sprake. “Maar het akkoord is nog pril, en de komende tijd bekijken we verder wat mogelijk is”, zegt Norbert Vandepoele, directeur Marketing en Communications bij Plukon Food Group.

Nog geen twee weken nadat de curatoren opdracht kregen om een overnemer te vinden is er dus al een akkoord bereikt. De afgelopen dagen was er veel speculatie over wie de overnemer zou worden, bij personeel en de vakbonden. Vanuit een bepaalde hoek klonk dat het Nederlandse bedrijf Groenlandkip ‘met grote zekerheid’ de nieuwe eigenaar zou worden én personeel zou overnemen, maar dat was niet juist. De nieuwe eigenaar heet Plukon en is een internationaal grote speler in de pluimveesector. Plukon Food Group is een vooraanstaande speler in innovatieve kip- en maaltijdconcepten in Europa. De Groep heeft in België 3, in Nederland 5, in Duitsland 5, in Polen 1 en in Frankrijk 4 productie vestigingen. In de groep werken in totaal meer dan 5.000 medewerkers. De omzet van Plukon is circa 1.8 miljard euro.

Wat met personeel?

Het akkoord is nog pril en moet nog voor goedkeuring voorgelegd worden aan de rechter in Brugge. Dat lijkt echter een formaliteit te zijn. Plukon neemt in eerste instantie alle activa en onroerende goederen over. “Het gaat dan om alle gronden, gebouwen en alle materiaal aanwezig”, verduidelijk directeur Norbert Vandepoele van Plukon. “Voor ons was dit een opportuniteit. Die goederen hebben zeker nog een waarde en zijn interessant voor ons. Omdat alles nog zeer pril is kunnen we nog geen uitspraken doen over het personeel. Dat is in dit akkoord nog niet opgenomen. De komende weken moeten we ons hierover beraadslagen. We zullen bekijken wat voor ons mogelijk is. We weten ook nog niet welke activiteiten we laten doorgaan op de site in Torhout. Op zich doen wij exact hetzelfde als Lammens deed, enkel op grotere schaal.” Plukon beraadt zich nog op de vraag of en hoe de locatie in Torhout kan worden geïntegreerd in de bestaande Belgische activiteiten van Plukon.

Omdat alles nog zeer pril is kunnen we nog geen uitspraken doen over het personeel. Dat is in dit akkoord nog niet opgenomen. De komende weken moeten we ons hierover beraadslagen. Norbert Vandepoele van Plukon

Roemloos einde

Pluimveeslachterij Lammens werd vorige week maandag door de rechter in Brugge failliet verklaard nadat het eerder die dag zelf de boeken neerlegde. Daardoor stonden alle 167 werknemers plots op straat. Zo kwam er een roemloos einde aan het 85 jaar oude familiebedrijf langs de Wijnendale-Stationsstraat. De laatste jaren werden gekenmerkt door opeenstapelende schulden en tegenslagen. Er was een schuldenberg van 15 miljoen euro op een omzet van 45 miljoen euro. Daardoor werd in 2018 al een grondige herstructurering doorgevoerd bij Lammens. Eind 2018 en in januari 2019 moest het bedrijf echter zes weken sluiten door een legionellabesmetting. De vergunningen werden door het FAVV zelfs ingetrokken. Na een grondige reiniging kon Lammens heropenen maar de klap kwam het nooit te boven. Ze moesten hun eigen leveranciers vaak meteen of op voorhand betalen terwijl ze zelf moesten wachten op geld van hun eigen klanten. Zo ontstond er een liquiditeitsprobleem en stapelden de schuld zich nog op. Een maand geleden werd het bedrijf onder gerechtelijk toezicht geplaatst maar werd vrij snel beslist de boeken neer te leggen. Wat er nu met de 167 werknemers moet gebeuren is niet duidelijk.