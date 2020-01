Nacht van Vlaanderen wil eigen bos van 1.000 bomen planten Bart Huysentruyt

16u38 5 Torhout De Nacht van Vlaanderen, het populairste evenement in Torhout, is van plan om de komende vier jaar in totaal duizend bomen aan te planten. “We sparen voor ons eigen Nacht van Vlaanderenbos”, zegt voorzitter Dirk Verduyn.

“Een evenement als het onze brengt ook heel wat afval met zich mee”, zegt Verduyn. “Ter compensatie wordt een kleine bijdrage van de deelnemers besteed aan het aanplanten van bomen. Als we van stad Torhout de nodige ruimte ter beschikking krijgen, zullen we niet minder dan 1.000 bomen planten, gespreid over 4 jaar: 100 dit jaar en vervolgens 200 in 2021, 300 in 2022 en 400 in 2023. Dat wordt een beperkte bijdrage om onze CO2 voetafdruk te compenseren en Torhout groener te maken.”

Met 7.500 sportievelingen kende de Nacht in 2019 een recordeditie. De honger van de organisatoren is daarmee niet gestild. “We mikken op 8.000 deelnemers in 2020”, zegt Dirk Verduyn. “Voor het eerst wordt ook een begrenzing ingevoerd op het aantal deelnemers aan één discipline: de 42 km Renault-wandeltocht op vrijdagavond wordt beperkt tot maximaal 1.500 deelnemers.” Van 15 januari tot 12 juni kan je op de website van vzw De Nacht (www.nvv.be) terecht voor de voorinschrijvingen. Nog dit: de organisatie bedacht de patiëntenvereniging Pulmonale Hypertentie vzw afgelopen dinsdag met een cheque van 1.000 euro.