Naar huis met helikopter na noodlanding met andere heli

30 december 2019



In Torhout is een helikopter gekanteld bij een noodlanding. De piloot moest het gevaarte door motorproblemen in een veld aan de grond zetten, maar door de drassige ondergrond belandde hij op zijn zij. De propeller brak door de klap af, maar de vier

inzittenden kwamen met de schrik weg. En ook dat leek mee te vallen: een tweede helikopter kwam het gezelschap ophalen en bracht hen naar huis. Het gezelschap was 's ochtends vertrokken vanuit het Antwerpse Grobbendonk voor een ommetje over Cadzand en zou landen aan Hostellerie 't Gravenhof in Torhout voor een lunch. Enkele kilometers voordien liep het echter mis.

Gezochte man gevat in Italië na bezoek aan liefje

De Italiaanse politie heeft een voortvluchtige opgepakt die door het Belgisch gerecht gezocht werd. Tegen de man - een 29-jarige van Albanese origine - werd door ons land een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij zou één van de spilfiguren zijn in een netwerk van mensenhandelaars, dat illegalen vanuit Afrika en Azië naar Europa smokkelde en dure transfers regelde vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk. De man verdween van de radar, maar de politie ontdekte dat hij een partner had in het Italiaanse Monteroni D'Arbia. De carabinieri gingen ervan uit dat hij vroeg of laat zijn vriendin zou opzoeken en kregen gelijk. Dit weekend konden ze hem daar in de boeien slaan. Er wordt verwacht dat hij nu aan België zal worden uitgeleverd. (KVDS/IBO)