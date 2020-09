Na Rembertstraat in Veldegem krijgt nu ook Rozeveldstraat in Torhout veilig fietspad Bart Huysentruyt

28 september 2020

20u30 0 Torhout Nu de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad in Veldegem gerealiseerd is, kan ook de doorsteek langs de Rozeveldstraat in Torhout gemaakt worden. Het ontwerp daarvoor is klaar.

Het dubbelrichtingsfietspad zal aangelegd worden in de Rozeveldstraat aan de zijde van de even huisnummers, vanaf huisnummer 100 richting de grens met Zedelgem. De Boutensdreef is de grensstraat waar het project aansluit op de realisatie van het fietspad in de Rembertstraat.

Het fietspad is losliggend van de rijweg en wordt gescheiden van het doorgaand verkeer door een buffergracht. Fietsers komen vanuit een gemengd verkeer uit de wijk Maria Assumpta en maken via een stuk enkelrichtingsfietspad de aansluiting op het dubbelrichtingsfietspad aan de overzijde van de straat via een ‘verkeerspoort'. Komende uit de richting van Zedelgem, blijft de fietser het dubbelrichtingsfietspad volgen tot aan de verkeerspoort, vanaf daar volgt hij een strook enkelrichtingsfietspad om dan de wijk te bereiken. Het totale project kost ruim 1,1 miljoen euro.