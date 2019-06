Na laatste batjes valt het doek voor Lederwaren Jean Schoenen- en handtassenzaak op de Burg sluit na bijna 45 jaar de deuren Bart Huysentruyt

14 juni 2019

18u44 0 Torhout Schoenmaker Jean Delbaere en echtgenote Rita Desmet houden er na de laatste Torhoutse koopjesdagen mee op. Eind deze maand bergen ze de lederwaren voorgoed op en daarna geniet het koppel na 45 jaar hard werken van het pensioen. “We hebben lang genoeg recht gestaan”, zeggen ze.

“Eind juni mag ik eindelijk gaan zitten”, lacht Jean Delbaere (62). Hij werkt al zowat zijn hele leven als schoenmaker sinds 1975 en gaat na de Torhoutse koopjesdagen van dit weekend met pensioen. Samen met zijn vrouw Rita Desmet (60), die ook al jaren actief is in hun zaak op de Burg in Torhout. “Toen ik afgestudeerd was, heb ik eerst een tijdje in de vroegere schoenenfabriek Defauw in Izegem gewerkt”, kijkt Jean Delbaere terug. In Torhout opende toen in de Hofstraat de zaak Shoe Express, waar je snel je schoenen kon laten herstellen. Zo zijn ze bij mij terechtgekomen.” Daar werkte Jean van november 1975 tot november 1985, toen de zaak ophield te bestaan.

De komst van internetwinkels hebben wij goed gevoeld in onze verkoop. Het is dan ook begrijpelijk dat niemand staat te springen om de winkel over te nemen Rita Desmet

Op 1 november 1985 begon hij op zelfstandige basis schoenen te herstellen: in de Lana Galerij langs de Oostendestraat. Zijn vrouw Rita was op dat moment nog strijkster in de pettenfabriek City Sport in Ardooie, een werk dat ze dertien jaar heeft verricht. Pas in maart 1986 zette ze daar een punt achter en begon Jean te assisteren. Ze legde zich vooral op het stikwerk toe. “Vanaf 1992 ben ik ook handtassen en andere lederwaren beginnen te verkopen”, zegt Rita. “Mijn winkel heette aanvankelijk Charlise, de samentrekking van de twee voornamen van onze dochters: Charlotte en Lieselotte.” Op 1 mei 1994 verhuisden Jean en Rita met hun winkels naar de huidige panden op de Burg. Daar zijn ze de lederwaren momenteel volop aan het uitverkopen met stevige kortingen. “Soms stond ik tot twaalf uren per dag recht”, zegt Jean. “Dat voel je na zo'n lange tijd wel. Fysiek eist dit werk zijn tol.” Rita knikt: “Niemand toont interesse om de zaak over te nemen. Ook de kinderen niet. Onze oudste dochter is zorgkundige in het rusthuis in Gistel en de jongste is zelfstandig kapster. De komst van internetwinkels hebben wij goed gevoeld in onze verkoop. Het is dan ook begrijpelijk dat niemand staat te springen om de winkel over te nemen.”

Goedkope sneakers

Schoenen herstellen, kan nochtans niet via het internet. “Maar ook op dat vlak is het werk verminderd”, zegt Rita. “Mensen lopen tijdens de zomer op slippers, en goedkope sneakers worden weggegooid als ze versleten zijn. Er worden vooral dure damesschoenen binnengebracht voor herstelling. Al zien we de jongste tijd ook weer meer lederen herenschoenen binnenkomen.” Eind deze maand is het over en uit voor het koppel. “Het is mooi geweest. We hebben heel veel mensen leren kennen dankzij deze winkel. Het is echt plezant geweest. Soms brachten mensen schoenen binnen met nog sokken in, of zelfs een damesslip (lacht).”

Jean blijft nog zeker tot zijn 65ste bij de plaatselijke brandweer actief. Het koppel plant nog vele uitjes naar Spanje en wil veel tijd doorbrengen met hun familie.