N-VA zet raadslid uit partij na kritische Facebookpost over mondmaskers Bart Huysentruyt

05 mei 2020

08u31 2 Torhout De N-VA van Torhout heeft gemeenteraadslid Koen Sap uit de partij gezet. Hij had zich op Facebook kritisch uitgelaten over de verkoop van mondmaskers door de moeder van de burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).

Dat heeft de partij zelf tijdens de gemeenteraadszitting op maandagavond aangekondigd. Koen Sap postte enkele dagen geleden een commentaar op Facebook waarin hij aanklaagde dat een vrouw mondmaskers te koop aanbiedt voor 5 euro per stuk. Dat ging over de moeder van burgemeester Audenaert, die jarenlang stoffen verkocht in haar winkel Capriss. Sap vond het onaanvaardbaar dat de maskers werden verkocht aan een hoge prijs. Burgemeester Kristof Audenaert reageerde meteen, ook via Facebook. Hij repliceerde en wees op de vele mondmaskers die zijn moeder gratis voor de zorgsector heeft gemaakt en nog altijd maakt. “Mijn moeder verdient een boeket bloemen in plaats van laffe aanvallen”, schreef hij.



Daarop distantieerde de oppositiepartij N-VA zich van de kwestie. “Noch de visie van raadslid Sap in deze kwestie, noch zijn manier om die te uiten, strookt met de inzichten van onze partij”, zegt fractieleider Ward Baert (N-VA). “Daarom vragen wij aan de gemeenteraad om hem niet langer als lid van de N-VA-fractie te beschouwen.”

Koen Sap blijft gemeenteraadslid, maar dan als onafhankelijke. “Ik zal altijd mijn gedacht zeggen”, reageert hij. “Ik viseerde niemand persoonlijk, maar het gaat mij om het principe. Ik vind niet dat je mondmaskers met een winstmarge moet verkopen.”