N-VA ‘positief kritisch’ over meerjarenplan: “We zullen de centen in de gaten houden” Bart Huysentruyt

12 december 2019

11u41 0 Torhout Het meerjarenplan in Torhout, goed voor 47 miljoen euro investeringen de komende zes jaar, krijgt een duim omhoog van grootste oppositiepartij N-VA.

“Het is een ambitieus plan van het Torhoutse bestuur voor de komende legislatuur”, zegt fractieleider Eva Maes. “Dat was ook noodzakelijk na twee magere legislaturen van weinig investeringen en vooral veel besparingen. Naast de nieuwe markt en de geplande fietspaden vinden we verder weinig concrete maatregelen terug. Het lijvig boek met alle geplande acties blijft algemeen en vaag. Anno 2020 moeten we vooral kiezen voor controle en handhaving. Onze jeugd moet kunnen opgroeien in een stad waar drugs geen plaats heeft. Als we daar niet hard op inzetten hypothekeren we de toekomst van onze stad en van de jongeren zelf. Nultolerantie is dan ook ons uitgangspunt. Ook op vlak van verkeersveiligheid is controle het enige middel om de hardleerse chauffeurs aan te pakken.” N-VA is ook bezorgd over de financiën. “We flirten met een negatieve boekhouding. Er is geen ruimte om tegenslagen op te vangen of nieuwe opportuniteiten te realiseren. Wij zullen waken over de centen.”