Mosterd van de topchefs viert 150 jaar met volksfeest én nieuwe smaak: “Minstens even straf” Bart Huysentruyt

21 mei 2019

20u42 8 Torhout De favoriete pikante mosterd van de topchefs viert de 150ste verjaardag. Dat doen ze bij Mostaard Wostyn uit Torhout met een volksfeest in het stadspark én een nieuwe smaak. “En die is minstens even straf”, knipoogt Piet Wostyn.

De donkerkleurige Mostaard Wostyn, sinds 1869, wordt nog altijd op volkomen natuurlijke wijze bereid, zonder kruiden of additieven. “We gebruiken alleen mosterdzaadjes, azijn, water en zout. De verhouding van die mix blijft een goed bewaard geheim. Het zijn donkerkleurige mosterdzaadjes, daarom is de kleur ook donkerder dan andere mosterd. De smaak is ook uniek. We krijgen er na 150 jaar nog altijd heel veel positieve commentaar op.”

Vijfde generatie

Mosterdmaker Piet Wostyn (59) en zijn echtgenote Annick Dedoelder (53) spreken nog altijd vol passie over hun product, dat door gerenommeerde koks als Peter Goossens, Sofie Dumont of Jeroen Meus geprezen wordt. “150 jaar is niet niks. Al die tijd al is het onze familie die hier in de mosterd roert. Daar zijn we heel trots op. We vormen al de vijfde generatie. We willen dat onze vele klanten en de hele Torhoutse bevolking van het jubileum komt genieten”, zegt Piet.

Mosterdbier Den IJzeren Arm

“Dus kiezen we voor een groot volksfeest in het stadspark nabij het stadskantoor op zaterdag 1 juni vanaf 14 uur. De toegang is gratis. Wat de mensen kunnen verwachten? Eten, drinken, muziek, gezelligheid en uiteraard mosterd van het eigen huis. We plannen een foodtruck, een bar en een traktatie: vier gratis vaten mosterdbier Den IJzeren Arm, gebrouwen door ‘t Brugs Bierinstituut. Dat bier van hoge gisting bestaat al een tijdje in flesjes, maar nu serveren we het dus ook van ‘t vat. Het heeft een alcoholgehalte van 9 procent en is gemaakt op basis van onze mosterdzaadjes.”

Dat de mosterd graag in culinaire toepassingen benut wordt, bewijst ook het bestaan van wijnmosterd met wijn van de Monteberg in Kemmel en dankzij de Torhoutse Chocolaterie Denolf zijn er mosterdpralines op de markt. “Voorts hebben we in ons assortiment heerlijke mosterdkoekjes, -paté en -jenever", vertelt het koppel.

Of onze nieuwe mosterd even pikant is als de originele? Zeker weten, want we gebruikten dezelfde zaden Piet Wostyn

De mosterdmaker maakt van de 150ste verjaardag ook gebruik om een nieuwe smaak te creëren. “Eigenlijk op basis van ons mosterdbier”, zegt Piet Wostyn. “Die basis heb ik gebruikt om een nieuwe mosterd Den IJzeren Arm te maken. Ik ben heel benieuwd naar de reacties, want hij smaakt toch anders dan wat mensen gewoon zijn. Of hij even pikant is als de originele mosterd? Zeker weten, want we gebruikten dezelfde zaden.” Er komt ook een speciale editie van de mosterdpot op de markt.

Opvolging verzekerd

Piet Wostyn is de achterkleinzoon van Ivo-Jacob Wostyn, die in 1869 met zijn broer Désiré de productie officieel opstartte. In die jaren trok die met een houten kuip op de rug door de plaatselijke straten om de brij per lepel te verkopen. Toen Piet Wostyn in 1996 het mosterdfabriekje overnam, besloot hij de oprichting van een mosterdmuseum voor te bereiden. Dat museum ging eind 2003 open.

Niet zonder trots kondigt de familie aan dat de opvolging verzekerd is. Hun zoon Ilja werkt al mee in de productie en ook dochter Sarah wil in de toekomst meehelpen in het familiebedrijf.