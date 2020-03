Mogelijk twee corona-besmettingen bij bewoners woonzorgcentrum Sint-Augustinus Bart Huysentruyt

26 maart 2020

20u27 0 Torhout Twee bewoners van woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ze vertonen symptomen die kunnen wijzen op een coronabesmetting.

Voorlopig is nog niet duidelijk of er effectief sprake is van COVID-19. De bewoners vertoonden sinds gisteren symptomen en zijn op advies van hun behandelende huisarts overgebracht naar het ziekenhuis AZ Delta. De familie of contactpersonen van deze bewoners werden op de hoogte gebracht. “Het woonzorgcentrum doet er verder alles aan om de eventuele verspreiding van het virus te voorkomen. We volgen strikt de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid”, zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V).