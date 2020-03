Mogelijk besmette coronapatiënten kunnen naar triagepunt in De Mast, na contact met huisarts Bart Huysentruyt

20 maart 2020

10u17 0 Torhout Mogelijk besmette coronapatiënten uit de regio Torhout kunnen vanaf vrijdag terecht in zaal De Mast. Daar is door AZ Delta, de huisartsen en de stad een triagepunt geïnstalleerd.

Dat gebeurt na telefonisch contact met hun huisarts. Op die manier hoeven ze niet in de wachtzaal bij de dokter te gaan zitten en evenmin naar de overvolle spoedafdeling van het ziekenhuis te gaan. Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de mensen die denken dat ze symptomen vertonen, rechtstreeks naar de triagepost komen. Zoiets kan enkel na telefonisch contact met de huisarts. Zonder doorverwijzing wordt er geen toegang tot de zaal verleend.

Mensen die denken door het coronavirus getroffen te zijn, nemen op weekdagen telefonisch contact op met de huisarts. Tijdens de weekends telefoneren ze naar de huisartsenwachtpost op het nummer 1733. Wie een afspraak voor de triagepost heeft, komt op het afgesproken uur naar De Mast en wacht buiten of in zijn wagen. De patiënt wordt opgebeld van zodra het zijn of haar beurt is. Een eventuele begeleider wacht de betrokkene buiten of in de auto op, behalve als het om kinderen of hulpbehoevenden gaat: dan mag er een begeleider mee in de zaal.

