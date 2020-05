Moederdag vier je in dit woonzorgcentrum in de babbelbox Bart Huysentruyt

07 mei 2020

17u30 0 Torhout Wie zondag op Moederdag een mama wil bezoeken in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout kan daarvoor terecht in babbelboxen. De bewoners leven nu al negen weken afgesloten van de buitenwereld.

Voorlopig werd het contact onderhouden met videochat. Vanaf zondag worden dus ook drie babbelboxen gelanceerd. Ze bevinden zich in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Er is een veilige en gezellige omgeving gecreëerd waar bewoners met voldoende afstand en gescheiden door een plexiwand een gesprek kunnen hebben met hun familie. “Moederdag leek ons het ideale moment om de babbelboxen te lanceren”, zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V). “Het volledige personeelsteam van het woonzorgcentrum zet zich in om dit weekend alle moeders een mooi cadeau te geven.” Vanaf volgende week worden de contactmomenten uitgebreid voor alle bewoners, met uitzondering van de bewoners die op de cohorte of precohorte verblijven, bewoners die ziek zijn of die fysiek niet in staat zijn om met een rolstoel naar de babbelbox gebracht te worden.

De families van de bewoners zullen persoonlijk opgebeld worden om een contactmoment vast te leggen. Er wordt maar één familielid per bewoner toegelaten, de temperatuur wordt gemeten bij aankomst en de handen moeten grondig ontsmet worden. Het familielid wordt via een aparte ingang tot bij de babbelbox gebracht. Fysiek contact met de bewoner is uiteraard niet mogelijk. Na ieder gesprek wordt de gebruikte box grondig ontsmet.