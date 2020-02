Moeder in cel voor onopzettelijke doding van 2-jarig zoontje: slachtoffertje kreeg te veel medicatie toegediend Siebe De Voogt

25 februari 2020

18u21 20 Torhout Een moeder uit Torhout zit in de cel op verdenking van onopzettelijke doding van haar 2-jarig kind. Dat bevestigt het Brugse parket. Het jongetje overleed op 16 februari in Torhout. Hij zou te veel medicatie binnengekregen hebben. Zijn moeder is volgens haar advocaat volledig van de kaart.

Het 2-jarig jongetje overleed al op zondag 16 februari. Onderzoek zou uitgewezen hebben dat hij een teveel aan medicatie kreeg toegediend. Het Brugse parket wil dat voorlopig niet bevestigen en kan over de omstandigheden van het overlijden naar eigen zeggen niets kwijt. Dinsdag pas werd zijn moeder S.V., een vrouw van rond de 30 jaar, gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Op basis van het onderzoek tot op vandaag is gebleken dat het overlijden het gevolg zou kunnen zijn van een onopzettelijke doding”, meldt het parket. “De moeder van het kindje werd op die basis vandaag onder aanhoudingsmandaat geplaatst, waarbij het onderzoek zal worden verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter te Brugge.”

Gebrek aan voorzichtigheid

De kwalificatie waarvoor de moeder is aangehouden impliceert dat het gerecht de moeder een gebrek aan voorzichtigheid verwijt, zonder dat ze daarbij de bedoeling had om haar zoontje te verwonden of om het leven te brengen. Zelf is de vrouw volledig van de kaart. Dat zegt haar advocaat Kris Vincke, nadat hij z'n cliënte dinsdagavond ging opzoeken in de gevangenis. “Die vrouw zit er compleet door”, zegt hij. “Ze krijgt amper een woord over haar lippen als het gaat over de feiten.”

Welke medicatie het kind kreeg toegediend en voor welke ziekte dat dan was, is voorlopig nog niet duidelijk. Vrijdag verschijnt zijn moeder een eerste maal voor de raadkamer in Brugge. Die zal beslissen of ze een maand langer in de cel moet blijven. Als de kwalificatie van onopzettelijke doding overeind blijft en het ook effectief tot een proces komt, hangt S.V. een celstraf tot 2 jaar boven het hoofd.