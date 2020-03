Moeder die zoontje (2) overdosis pijnstillers gaf vrijgelaten onder voorwaarden Mathias Mariën

27 maart 2020

16u54 0 Torhout Een moeder van 31 uit Torhout die Een moeder van 31 uit Torhout die wordt verdacht van onopzettelijke doding van haar zoontje (2) , is door de Brugse raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van Brugge.

Stefanie V. zat sinds vorige maand in de cel. Haar 2-jarig zoontje overleed op zondag 16 februari. Hij werd levenloos aangetroffen in zijn bedje door z’n ouders. Het toxicologisch onderzoek wees uit dat het jongetje had overgegeven door de grote hoeveelheid aan pijnstillers in z’n lichaam. De peuter kreeg in tien uur tijd zeven zetpillen toegediend, terwijl volgens het voorschrift vier uur moest zitten tussen elke nieuwe pil. Stefanie V. verklaart dat ze absoluut de beste bedoelingen had met haar zoontje Aro (2). Op 7 februari waren de amandelen van de jongen verwijderd. Een erg pijnlijke operatie, waardoor het jongetje meerdere nachten lang slecht sliep.

Vrij onder voorwaarden

De Brugse raadkamer besloot vrijdagochtend om de moeder onder voorwaarden vrij te laten. Het parket besloot niet in beroep te gaan tegen die beslissing. Ze zal nu eerst bij haar moeder intrekken en zich later in de psychiatrie laten behandelen.