Moeder blijft vast na dood van Aro (2) in afwachting van opname: “Naar huis kan ze niet, want huwelijk staat onder druk” Siebe De Voogt

28 februari 2020

09u59 4 Torhout De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van Stefanie V. (31) uit Torhout met een maand verlengd. De moeder werd dinsdag opgepakt, nadat ze haar zoontje Aro (2) De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van Stefanie V. (31) uit Torhout met een maand verlengd. De moeder werd dinsdag opgepakt, nadat ze haar zoontje Aro (2) teveel zetpillen toediende. Het gerecht wil dat zijn moeder residentieel opgenomen wordt. “Naar huis kan ze momenteel niet, want haar huwelijk staat na de feiten enorm onder druk”, zegt haar advocaat Kris Vincke.

De verdediging van Stefanie V. (31) drong vrijdagmorgen aan op een vrijlating onder voorwaarden. De raadkamer ging daar na een kort beraad niet op in. “Ze zien een residentiële opname als een noodzakelijke voorwaarde om mijn cliënte in vrijheid te stellen”, verduidelijkt haar advocaat Kris Vincke. “Een instelling, waar zij de nodige zorgen kan krijgen voor haar psychische problemen, hebben we momenteel nog niet. Bovendien kan die vrouw momenteel niet naar huis. Haar huwelijk met de vader staat momenteel enorm onder druk. Hij heeft al laten uitschijnen dat hij de echtscheiding zou willen aanvragen.”

Zeven zetpillen

Stefanie V. verklaart dat ze absoluut de beste bedoelingen had met haar zoontje Aro (2). De amandelen van de jongen waren op 7 februari verwijderd. Een erg pijnlijke operatie, waardoor het jongetje nacht lang slecht sliep. Stefanie V. sliep bij haar zoontje. Op zondagochtend 16 februari trof ze hem dood aan in bed. Volgens de dokter had hij moeten overgeven en was hij daarin gestikt. De mama meldde dit ook zo op sociale media. Het toxicologisch onderzoek wees uit dat het jongetje had overgegeven door de grote hoeveelheid aan pijnstillers in z'n lichaam. De peuter kreeg in tien uur tijd zeven zetpillen toegediend, terwijl volgens het voorschrift vier uur moest zitten tussen elke nieuwe pil. Volgens meester Vincke gebruikte V. drie soorten pillen van de merken Perdolan, Nurofen en Dafalgan. “Ze had echt de beste bedoelingen”, benadrukt hij.

Psychologische problemen

De moeder was vrijdagmorgen zelf aanwezig in de raadkamer. Volgens haar advocaat heeft ze het bijzonder moeilijk. “Mijn cliënte zit opgesloten in een speciale cel, waar niets aan de muren hangt en amper meubels staan uit vrees dat ze zichzelf iets zou aandoen. Het is absoluut geen ideale situatie. Iedereen is ervan overtuigd dat ze haar kind niet opzettelijk heeft omgebracht. Iedereen maakt zich zorgen. Het is zaak om gelijkaardige zaken in de toekomst te voorkomen. En daar moet de nodige omkadering voor worden voorzien. Mijn cliënte heeft immers nog een dochter uit een vorige relatie ook. Ze heeft een borderlinepersoonlijkheidsstoornis en kreeg daar sinds enkele maanden begeleiding voor. Tijdens een residentiële opname zal onder meer dat probleem moeten aangepakt worden.”