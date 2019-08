Mislukte inbraak in Tegelarestraat: streek wordt laatste dagen geteisterd door inbrekers Siebe De Voogt

21 augustus 2019

13u36 0 Torhout In de Tegelarestraat in Torhout hebben inbrekers maandagnacht proberen toe te slaan in een woning. Ook in Zedelgem vonden afgelopen weekend al vijf inbraken plaats.

De inbraak in de Tegelarestraat werd dinsdagmorgen rond 8 uur vastgesteld. De daders probeerden met een schroevendraaier de voordeur open te krijgen, maar slaagden daar niet in. Ze namen de vlucht zonder buit. Begin deze maand vonden in Torhout verschillende inbraken plaats en afgelopen weekend sloegen inbrekers op vijf plaatsen toe in buurgemeente Zedelgem. Ook in Sint-Michiels werd tussen 10 en 15 augustus in een zestal woningen ingebroken. Voor die feiten zitten intussen twee verdachten in de cel. Zij werden vorige week donderdag opgepakt na een achtervolging op de E403.

Volgens de politie valt de inbrakenpiek in de streek mogelijk vroeger dan anders. Waar inbrekers traditioneel beginnen toe te slaan wanneer de dagen korter worden, lijken ze dit jaar nu al aan de slag te zijn. De lokale politie Kouter drong eerder deze maand al eens aan om verdachte gedragingen meteen te melden op het nummer 101 of 112. “Ook al heb je geen concrete aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat, bel je best meteen. We hebben in dergelijk gevallen info nodig over het voertuig, de betrokken personen, de aard van het gedrag, de locatie en eventueel de vluchtrichting. Een gezonde waakzaamheid en sociale controle kan veel leed voorkomen. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat een woninginbraak of inbraak in een voertuig kan verijdeld worden door de waakzaamheid van een burger.”