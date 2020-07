Milo (3) is model voor AliExpress, maar ouders weten van niks: “Gewoon een foto van de eerste schooldag” Bart Huysentruyt

27 juli 2020

14u07 2 Torhout Milo, het driejarig zoontje van Phaedra Tyteca uit Torhout, staat ongewild model voor de Aziatische webwinkel AliExpress. Mama Phaedra schrok zich een hoedje toen ze haar eigen foto plots zag opduiken.

De Aziatische webwinkel gebruikte zonder toestemming een foto van de Instagram-pagina van mama Phaedra. “Het is een foto van bijna een jaar oud, op de dag van de eerste schooldag”, zegt ze. “Ik had toen een nieuwe schooltas gekocht voor Milo en daar een foto van gemaakt. Die rugzak kocht ik in een winkel in Roeselare, niet via een webwinkel. Inmiddels verkoopt AliExpress ook zo’n rugzak. Ik heb wel toestemming gegeven aan kleinere zaken om die foto te gebruiken, maar nooit aan AliExpress.” Mama Phaedra rapporteerde de reclame bij de webwinkel, maar hoorde voorlopig niks terug. Voorzichtiger zijn op sociale media is de les die de mama van Milo heeft geleerd. “Ik denk dat ik mijn Instagram-profiel op privé zal zetten, om de privacy van mij en mijn zoon meer te beschermen.”