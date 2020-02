Met ZEB For Stars is laatste pand van nieuw winkelcentrum ingevuld Bart Huysentruyt

02 februari 2020

09u35 0 Torhout In het nieuwe winkelcentrum langs de Oostendestraat in Torhout is met ZEB For Stars het laatste pand sinds vrijdag ingevuld.

De vestiging biedt kleding aan voor kinderen tussen 2 en 16 jaar. In de shop van meer dan 674 vierkante meter wordt een ruim aanbod van meer dan 70 topmerken voorgeschoteld waaronder Lacoste, Guess, Kenzo, KidsOnly en Patrizia Pepe. De vestiging stelt zes medewerkers te werk. In de chill zone kunnen kinderen, tussen het passen door, spelletjes spelen op Playstation of filmpjes maken voor de TikTok wall. De winkeldecoratie, met onder meer een levensgrote pluchen giraf, een basketbalring, barbies, dino’s en skeletten is helemaal afgestemd op de leefwereld van kinderen. Op zondag 9 februari kunnen de jongens en meisjes die in 2020 hun communie of lentefeest doen zich inschrijven voor het Hooray, it’s my day event. De zaak is op maandag gesloten. Van dinsdag tot en met zaterdag kan je er terecht van 10 tot 18.30 uur, op zondag van 10 tot 18 uur.