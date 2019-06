Met 6.000 de Nacht in Bart Huysentruyt

22 juni 2019

12u59 0 Torhout In Torhout is de 40ste Nacht van Vlaanderen onder ideale omstandigheden gestart. Het loop- en wandelevenement kon vrijdagavond meer dan 6.000 deelnemers bekoren.

De voorinschrijvingen spraken al van een record en ook op vrijdag zelf schreven nog heel veel mensen zich in, mede dankzij het prima weer. Op de sportpiste Benny Vansteelant vertrokken lopen en wandelaars in de loop van de avond voor afstanden tussen 5 en 100 kilometer. “We kunnen van een topeditie spreken, misschien wel de beste ooit", zegt Peter Verplancke van de organisatie. “In zowat alle loop- en wandelnummers zagen we een stijging van het aantal deelnemers. Dat is, voor een evenement dat veertig jaar bestaat, een schitterende prestatie.”