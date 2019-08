Message ginbar sluit deuren in Torhout: “Zoveelste diefstal is er teveel aan” Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

27 augustus 2019

19u11 3 Torhout De uitbaters van de Message Ginbar in het Ravenhofpark in Torhout hebben gisteren hun pop-upbar gesloten. Na een zoveelste diefstal zien ze het niet meer zitten.

De bar is al drie zomers op rij een succes in het stemmige park in het centrum van de stad. Ze kregen telkens van het stadsbestuur de kans om de bar uit te baten. “Daar zijn we heel dankbaar voor”, zegt uitbater Heinz van Roye. “Maar deze week kregen we alweer ongewenst bezoek en er is weer gestolen in onze bar. We kunnen de veiligheid van onszelf en het personeel zo niet meer garanderen. Het is het zoveelste incident op rij. Begin deze zomer deed er al een petitie de ronde om ons te weigeren in het park. Later kwamen er valse klachten bij het voedselagentschap. Op deze manier hoeft het voor ons niet meer. We waren hier echt heel graag. Er zijn fantastische vriendschappen gesloten in Torhout, maar met spijt in het hart kunnen we niet voortdoen.” Wie de gin van Heinz van Roye nog wil drinken, kan wel nog tot november terecht in 't Zandlopertje op de zeedijk van Zeebrugge.