Medewerkers Familiezorg vieren veertigste verjaardag van bedrijf Bart Huysentruyt

13 september 2019

13u50 0 Torhout Thuiszorg Familiezorg viert dit jaar 40 jaar werking in Torhout. Voor die gelegenheid ontmoetten een zestigtal medewerkers en oud-medewerkers elkaar tijdens een feest.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een thuiszorgorganisatie die actief is in heel West-Vlaanderen en in een deel van Oost-Vlaanderen. Sinds 1979 heeft Thuiszorg Familiezorg een werking in Torhout. Wat toen bescheiden begon, is uitgegroeid tot een ruim aanbod van zorg bij mensen thuis. “We hebben zo’n 450 klanten voor ouderen- en gezinszorg, maar ook 170 klanten voor huishoudhulp en 60 mensen die we thuis ondersteunen met vrijwillige zorg”, zegt Emily Deroo, regionaal diensthoofd. Na contactadressen in de Bruggestraat en de Burg, is het gebouw in de Sint-Rembertlaan 20 in Torhout al heel wat jaren het vertrouwde regiohuis.