Medestudenten verongelukte Charlotte (18) krijgen psychologische opvang, hogeschool richt rouwhoekje in: “Heb er geen woorden voor” Mathias Mariën

30 september 2019

11u32 0 Torhout De Vives-Hogeschool in Torhout heeft psychologische opvang voorzien voor de medestudenten van Charlotte Gysel (18). De jonge studente kwam vrijdagavond om het leven nadat ze in Kortemark frontaal werd aangereden door een pick-up. De Oekraïense bestuurder (38) was onder invloed, reed véél te snel en was bovendien aan het spookrijden.

“We blijven achter met verstomming, veel vragen, geen antwoorden en immense onmacht.” Zo omschrijft de directe van hogeschool Vives het gevoel dat momenteel overheerst. Afgelopen weekend kregen ze het verschrikkelijke nieuws dat één van hun studentes om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval. De omstandigheden maakten het des te pijnlijker. Charlotte Gysel (18) werd frontaal aangereden door een zware pick-up die aan hoge snelheid door de bebouwde kom reed. Door de enorme klap werd de Fiat 500 van Charlotte weggeslingerd tegen de gevel van een woning. De 38-jarige aanrijder was eerst ook kritiek, maar is inmiddels buiten levensgevaar. De dertiger was dronken en was al enige tijd aan het zwalpen over de weg.

Rouwhoekje

“Onze BALO-familie (bachelor in het lager onderwijs, red.) is in diepe rouw", laat Vives weten. De medestudenten van Charlotte kregen maandagochtend de nodige psychologische ondersteuning en kregen de kans om herinneringen op te halen. Vives zal, samen met het Sint-Jozefinstituut-College waar het meisje eerder school liep, een herdenkingsviering organiseren voor Charlotte. In de campus in Torhout wordt bovendien een rouwhoekje ingericht. De medestudenten van het meisje schreven tijdens het bezinningsmoment enkele teksten die zaterdag zullen voorgelezen worden op de begrafenis. De ouders van het verongelukte meisje lieten afgelopen weekend al verstaan hoezeer de opleiding een passie was van hun dochter. “Ze was net begonnen aan de lerarenopleiding lager onderwijs aan de Vives Hogeschool in Torhout”, aldus de mama en papa. “Charlotte was heel sociaal en kon goed overweg met kinderen. Voor de klas staan was haar grote droom, ze had haar stageplaats hier in Bovekerke al geregeld.” Ook enkele medestudenten hebben enkel lovende woorden voor het verongelukte meisje. “Lieve Charlotte, ik leerde je kennen als een hele warme en enthousiaste meid. Ongelofelijk dat we jou zullen moeten missen. Ik heb er geen woorden voor", zegt een vriendin.