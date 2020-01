Maurits Stael, met 108 jaar de oudste man van het land, is overleden Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

25 januari 2020

11u22 79 Torhout Maurits Stael, sinds april 2018 de oudste man van het land, is vrijdag op 108 jaar overleden. De Torhoutenaar verbleef de laatste jaren van zijn leven in woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem. Maurits Stael blijft in het collectieve geheugen als oud-strijder in de Tweede Wereldoorlog. Hij was trots op zijn militaire decoraties.

Maurits Stael werd geboren op 25 september 1911 in Torhout, in een gezin dat elf kinderen telde. Hoewel ze ook café Den Hert langs de Oostendestraat in Torhout uitbaatten, waren zijn ouders vooral landbouwers. Maurits begon logischerwijs te werken in de boerenstiel, tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij werd gemobiliseerd en nam deel aan de Achttiendaagse Veldtocht. Een periode die Maurits tekende en die hij later heel vaak aanhaalde. Nog dagelijks droeg hij zijn militair petje en een hele reeks militaire decoraties. Veel Torhoutenaars zagen hem, zelfs op gezegende leeftijd, vaak met zijn decoraties door de stad lopen.

Naaiwinkel Stael

“Van al zijn broers en zussen zijn er maar twee die de negentig jaar niét gehaald hebben”, vertelde zoon Frans bij één van de laatste verjaardagen van Maurits. “Al in 1943, middenin de Tweede Wereldoorlog, startte hij een zaak in antiek. Maar toen hij merkte dat vooral de naaimachines erg in trek waren, speelde hij daar handig op in. Tot begin jaren zeventig zou hij de naaiwinkel Stael blijven leiden. De zaak bestaat overigens nog altijd: zijn kleinzoon is in de Zuidstraat aan het 77ste bestaansjaar bezig.”

Paardenmelk

Op de markten voelde Maurits zich thuis: vaak had hij een adresje waar hij na afloop nog kon nakaarten. “Toen hij ouder werd, was het zijn droom om eeuweling te worden. En toen hij honderd werd, zei hij dat hij de oudste man van het land wilde worden. En kijk: zelfs dat is hem gelukt.” Al was Maurits de laatste jaren niet meer zo helder. “Paardenmelk. Elke dag een glas. Duur, maar wel heel gezond.” Maurits Stael moest nooit lang nadenken over de reden waarom hij zo oud is geworden. “Daarnaast kom ik uit een heel sterk ras. Mijn vader Edward werd 90, moeder Leonie Verhaeghe 99. Mijn zus Adronie overleed in 2007, maar werd ook 101.”

Houyet

Sinds enkele jaren verbleef Maurits in woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem. Sinds april 2018 was hij de oudste man van het land nadat Gustaaf Leclercq uit De Haan overleed. Volgens de meest recente lijsten zou de oudste man nu Sylvain Vallée (107) uit het Waalse Houyet zijn. De begrafenisplechtigheid voor Maurits vindt plaats op maandag 3 februari om 10 uur in de Sint-Pieterskerk van Torhout.