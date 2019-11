Maquette doet al dromen van nieuwe Markt: “Binnen vijf maanden beginnen we eraan” Na decennia plannen kan stadskernvernieuwing eindelijk starten Bart Huysentruyt

15 november 2019

Torhout

de Markt. Eindelijk, want er wordt al meer dan een decennium over gesproken. Begin maart 2020 gaat de eerste spade in de grond. “Zes straten gieten we in een nieuwe vorm”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). Een maquette in het Stadskantoor van Torhout luidt de officiële start in van de vernieuwing vande Markt. Eindelijk, want er wordt al meer dan een decennium over gesproken. Begin maart 2020 gaat de eerste spade in de grond. “Zes straten gieten we in een nieuwe vorm”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).

Zoals eerder bekend verandert de grijze stadskern van Torhout de komende jaren in een plein, met minder plaats voor parking, maar meer ruimte voor groen en zitplaatsen. Om het tekort aan parkeerplaatsen op te vangen, kocht de stad inmiddels de site-Pollet op. Er komt onder meer een groot terras aan de achterzijde van het stadhuis, een fontein en meer zitplaatsen aan de kerk.

Geen wateroverlast meer

De effectieve start van de stadskernvernieuwing komt nu snel in zicht: de verschillende partijen (LOLA LIST, Sweco, Fluvius, Raakvlak en het stadsbestuur, red.) hebben het ontwerp in uitvoeringsplannen omgezet en hebben een timing op de tijdslijn uitgezet. De vernieuwing van het centrum start met aanleg van leidingen in de ondergrond. Een gescheiden riolering moet allereerst wateroverlast in de toekomst vermijden. “We starten op het laagste punt, met name in de Kortemarkstraat, op het kruispunt met de Vredelaan”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). Daarna schuift de werf op in de Kortemarkstraat richting Rijselstraat, met een laatste deeltje van de Gitsstraat. De Rijselstraat wordt vernieuwd vanaf de Zuidstraat tot en met het kruispunt Tinnenburgstraat.

Historie blootleggen

“Richting Markt schuiven we dan verder door via de Zuidstraat, langs de Markt tot aan de Zwanestraat en de Kleine Burg. Als laatste fase wordt de Hofstraat gerealiseerd. In totaal gieten we zes straten in een nieuwe vorm.” Dat immense werk zal drie jaar duren en in elf verschillende fasen verlopen. Ook het archeologisch onderzoek door Raakvlak heeft belang, want Torhout wil van de gelegenheid gebruik maken om haar historie bloot te leggen. “De regio Zuidstraat, Markt en omgeving van de Sint-Pieterskerk zijn bijzonder interessant voor archeologen. Die zones staan met stip aangeduid”, vult schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V) aan.

Extra personeel voor communicatie

Het grote knelpunt wordt de bereikbaarheid van de handelszaken op de Markt. Drie jaar werken kunnen een grote impact hebben. “Daarom werken we in verschillende fasen, om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te garanderen”, zegt Blomme. “Maar dat er hinder zal zijn, is duidelijk. We duiden de parkings zo goed als mogelijk aan en zullen ook parkeerroutes aangeven in voorbereiding van de werfperiode. De communicatiedienst bij

de stad krijgt er een nieuwe collega bij die zich specifiek op het project stadskern zal toeleggen. Op de werf zelf zal een medewerker halftijds aanwezig zijn om de werf mee op te volgen en de vragen van burgers te beantwoorden.” Wie nu al een blik wil werpen op het toekomstige centrum, kan daarvoor terecht in het Stadskantoor. Daar staat sinds kort een maquette opgesteld.