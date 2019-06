Man uit Torhout is rijbewijs kwijt na positieve drugstest Jelle Houwen

19 juni 2019

14u21 5

Een 52-jarige man uit Torhout speelde dinsdag zijn rijbewijs kwijt na een positieve drugstest. De politiezone Kouter had een alcoholcontrole opgezet langs de Zedelgemsesteenweg in Ichtegem. Vijf bestuurders die er passeerden legden een negatieve ademtest af. Een 52-jarige man uit Torhout liep wel tegen de lamp omdat hij onder invloed was van verdovende middelen. Hij legde een positieve drugstest af en speelde zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt.