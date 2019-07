Man probeert met wagen in te rijden op vriendin en twee kinderen: slachtoffers komen grotendeels met de schrik vrij Siebe De Voogt

09 juli 2019

16u24 6 Torhout Een 54-jarige man uit Torhout zit in de cel op verdenking van poging tot doodslag op zijn vriendin en haar twee kinderen. K.O. zou hen vorige week met zijn wagen hebben willen omverrijden, maar betwist dat met klem. De raadkamer verlengde zijn aanhouding dinsdagmorgen met een maand.

De feiten speelden zich vorige week woensdag af op de hoek van de Zomerstraat en Beukenstraat in Torhout. Een getuige zag hoe K.O. er op het voetpad probeerde in te rijden op zijn vriendin en haar twee kinderen. De politie snelde ter plaatse en sloeg de Irakees in de boeien. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Tijdens zijn verhoor diste K.O. een gans ander verhaal op. Volgens de man ontstond de dag van de feiten een ruzie in hun appartement. Hij vreesde naar eigen zeggen dat zijn vriendin z’n wagen zou beschadigen, die honderd meter verderop geparkeerd stond. De man zou te laat geweest zijn om de auto te verplaatsen, waarop z’n partner het koetswerk begon te beschadigen met een steen.

O. beweert dat hij achter het stuur sprong en gewoon wilde wegrijden, maar absoluut niet de bedoeling had om zijn vriendin en haar twee kinderen te raken. De slachtoffers raakten uiteindelijk niet ernstig gewond. De vrouw was dinsdagmorgen zelfs in het gerechtsgebouw aanwezig om haar vriend een hart onder de riem te steken. De man zelf kreeg ze niet te zien. De raadkamer verlengde zijn aanhouding uiteindelijk met een maand na een gebruikelijke zitting achter gesloten deuren.