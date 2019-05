Man moet uitwijken voor tegenligger en belandt in gracht Jelle Houwen

27 mei 2019

Op de R34 in Torhout belandde een 58-jarige man zondagmiddag in de gracht nadat hij moest uitwijken voor een tegenligger. P.J. uit Torhout reed in de richting van de E403 toen hij plots verrast werd door de 19-jarige N.PO. uit Aartrijke die op zijn rijvak reed. De jongeman reed richting Torhout en bleef om onduidelijke redens op het andere rijvak rijden. P.J. zag dit en week zelf al uit naar de graskant maar N.P. bleef rechtdoor rijden. N.P. raakte met zijn linkerhoek vooraan de linkerhoek achteraan van de wagen van P.J.. Hierdoor draaide de wagen van P.J. om zijn as en kwam lager in de gracht terecht, met zijn neus richting Torhout. De wagen van N.P. kwam wat verderop in de grasberm tot stilstand rijrichting Torhout. Beide bestuurders werden licht gewond. Er was geen tussenkomst van een ambulance nodig want beide mannen gingen zelf een huisdokter raadplegen. Beide wagens worden getakeld. Brandweer kwam ter plaatse voor de opkuis van de baan want er was brandstof uit één van de wagens gelekt.