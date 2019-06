Man lichtgewond na aanrijding door wagen Jelle Houwen

26 juni 2019

Een 31-jarige man uit Oostende raakte dinsdag lichtgewond door een aanrijding in de Driekoningenstraat in Torhout. Een 31-jarige man uit Blankenberge reed met zijn personenwagen langs de Driekoningenstraat richting Aartrijkestraat. Ter hoogte van huisnummer 26 haalde hij het stilstaande voertuig van de Oostendenaar in maar moest terug een beetje rechts aanhouden voor een fietser in de andere richting. Hierdoor kwam hij in aanrijding met de linker achteruitkijkspiegel van het stilstaand voertuig. Net op dat moment kwam die bestuurder aangelopen om terug in te stappen en raakt lichtgewond bij de aanrijding. De politie deed de nodige vaststellingen.