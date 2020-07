Man die zijn vrouw sloeg, zijn stiefdochter probeerde te wurgen en later ook de politie bedreigde met koksmes ontsnapt aan 5 jaar effectief Siebe De Voogt

06 juli 2020

11u43 0 Torhout Een 44-jarige man uit Torhout is in de Brugse rechtbank ontsnapt aan een effectieve celstraf van 5 jaar. F.B. kreeg in april nog een voorwaardelijke celstraf, omdat hij zijn vrouw in elkaar sloeg en haar Een 44-jarige man uit Torhout is in de Brugse rechtbank ontsnapt aan een effectieve celstraf van 5 jaar. F.B. kreeg in april nog een voorwaardelijke celstraf, omdat hij zijn vrouw in elkaar sloeg en haar 16-jarige dochter probeerde te wurgen . Eind juni al verbrak hij zijn voorwaarden door de politie te bedreigen met een koksmes.

F.B. kreeg eind april in beroep een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar voor een poging tot doodslag op zijn vrouw en 16-jarige stiefdochter. Het nieuw samengestelde gezin woonde op 28 januari 2018 in Staden en zat aan tafel te eten toen een banale ruzie compleet uit de hand liep. F.B. ging zijn vrouw en 1-jarig zoontje te lijf. Het kind bleef ongedeerd, maar de vrouw kreeg wel verschillende klappen. Ze liep onder meer een neusbreuk en blauw oog op. Na de drieste aanval op zijn partner viel F.B. haar 16-jarige dochter aan. Hij schopte het meisje en probeerde te haar wurgen. Door tussenkomst van de overburen werd erger voorkomen.

Koksmes

F.B. moest na het arrest van het hof van beroep in Gent verschillende voorwaarden volgen, waaronder een compleet alcoholverbod. Op 27 juni liep het alweer mis. De politie moest die dag tussenkomen op het appartement van de man in Torhout, waar hij paste op zijn twee zoontjes van 2 en 3 jaar oud. “Ze werden gecontacteerd door zijn ex, die hem had aangetroffen in dronken toestand", stelde de procureur maandagmorgen in de Brugse rechtbank. Het parket vorderde er de onmiddellijke intrekking van zijn voorwaarden. “De beklaagde dreigde zichzelf iets aan te doen. Toen de politie wilde inpraten op hem, trok hij plots naar de keuken. Hij nam een koksmes en zette het op zijn keel. Daarna richtte hij het op de agenten. De beklaagde schond daarmee al twee voorwaarden: hij mocht geen alcohol drinken en geen nieuwe feiten plegen.”

Mijn cliënt heeft die agenten nooit iets willen aandoen.

Hij wilde gewoon met rust gelaten worden Advocate dader F.B.

Bedrogen

F.B. werd na het incident opgepakt en zit sindsdien weer in de gevangenis. Zijn advocate Virginie Cottyn vroeg de rechter met een vurig pleidooi niet in te gaan op de vraag van het parket om zijn voorwaardelijke celstraf van 5 jaar om te zetten in een effectieve straf. “De ex van mijn cliënt leerde recent een nieuwe vriend kennen", pleitte ze. “Zijn twee zoontjes hadden een goede band met die man en hij voelde zich buitengesloten. Hij wilde iets doen met zijn zoontjes, maar kreeg van zijn schuldbemiddelaar geen extra centen om eens een uitstapje te doen. Mijn cliënt belde zijn ex op om te zeggen dat het niet meer ging en heeft intussen Martini gedronken. Nooit heeft hij haar gezegd dat hij zelfmoord wilde plegen. Toen hij de politie in zijn appartement zag, voelde hij zich bedrogen door zijn ex-vrouw. Mijn cliënt heeft die agenten nooit iets willen aandoen. Hij wilde gewoon met rust gelaten worden.”

De rechter toonde begrip voor de situatie van F.B. en hield rekening met de context waarin de feiten zich afspeelden en het feit dat de man spijt en schuldbesef vertoonde. “Een herroeping van de voorwaarden is dan ook voorbarig”, oordeelde ze. “Al is dit een allerlaatste kans!”