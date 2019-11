Man (53) rijdt zwalpend over de weg Mathias Mariën

11 november 2019

07u58 0 Torhout De politie Kouter heeft zaterdagnacht een bestuurder onderschept die aan het zwalpen was over de weg.

Een patrouille merkte het voertuig even voor 4 uur op langs de Roeselaarseweg in Torhout en besloot over te gaan tot controle. De 53-jarige chauffeur uit Lichtervelde zwalpte over de weg en bleek onder invloed te zijn van alcohol. Hij moest zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren en wacht wellicht nog een straf in de politierechtbank.