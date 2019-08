Mag Ellen (21) opwarmen voor Dimitri Vegas & Like Mike? Ze is finaliste van MNM Start To DJ Bart Huysentruyt

18u06 81 Torhout Ellen Degrande (21) uit Torhout, alias DJ Ellyts, is een van de finalisten van MNM Start To DJ. Dat is een wedstrijd van de radiozender. De winnaar krijgt een jaar lang een eigen radioshow en mag draaien in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike.

Ellen studeert event- en projectmanagement aan Arteveldehogeschool Gent. Haar grote voorbeeld is Charlotte De Witte, ook al draait zij in een heel andere scene dan Ellen. Een samenwerking met Belgische trots en urban-artieste Coely zou ze zeker zien zitten. “Mijn dj-passie ontstond tijdens een kleine wedstrijd op een Chiro-evenement in Don Bosco”, zegt ze.

Mijn grootste droom is om te draaien op een eigen podium op Tomorrowland of Balatonsound in Hongarije. Maar andere festivals zijn ook welkom. Zolang ik maar van mijn hobby mijn beroep kan maken Ellen Degrande

“Ik won die wedstrijd en de jongeren waren heel enthousiast. Dan ben ik me wat meer gaan toeleggen op plaatjes draaien. Ik kocht wat materiaal en ging op fuiven draaien. Dat lukt heel goed. Ik hou van de urban-muziekstijl, maar draai ook veel commerciële popmuziek. Mijn grootste droom is om te draaien op een eigen podium op Tomorrowland of Balatonsound in Hongarije. Maar andere festivals zijn ook welkom. Zolang ik maar van mijn hobby mijn beroep zou kunnen maken.”

Radiozender van papa

Voor het negende jaar op rij gaat MNM met Start To DJ op zoek naar de strafste jonge dj van het moment, die met enkele platen een feest in lichterlaaie kan zetten. De winnaar treedt in de voetsporen van DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex en Merlo. Als kers op de taart krijgt de winnaar de kans om aan een eigen single te werken met het team van Generation Smash, het label van Dimitri Vegas. “Dat klinkt als muziek in de oren”, zegt Ellen, die zelf de liefde voor muziek met de paplepel binnen kreeg. Haar vader Marnix had ooit nog zijn eigen radiozender: Radio Carina in Kortemark. “Ik speel ook piano en gitaar in mijn vrije tijd", vertelt Ellen.

Tijdens de finaleweek van 12 tot en met 15 augustus barst de muzikale strijd los. Er zijn al twee finalisten bekend. De zes geselecteerde kandidaten draaien er op los vanuit Ipanema bij Versuz in Hasselt om de titel van Start To DJ 2019 in de wacht te slepen. De wedstrijd kan gevolgd worden via de MNM-app. Na een week vol uitdagende sets en stevige opdrachten kennen we op donderdagavond 15 augustus de grote winnaar van Start To DJ 2019.