Maak kennis met de Torhoutse Welzijnsraad: “Willen dat iedereen weet welke dienstverlening er allemaal is” Bart Huysentruyt

17 februari 2020

14u59 0 Torhout Torhout beschikt sinds kort over een Welzijnsraad, alweer een adviesorgaan erbij.

“Tot voor kort kwamen de items rond welzijn in onze stad verspreid aan bod in andere adviesraden”, zegt schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx (sp.a). “Er was geen adviesorgaan dat specifiek deze materie behandelde en in het daglicht zette. We willen mensen uit het werkveld en verenigingen een stem geven in het beleid. Torhoutenaars moeten op de hoogte zijn welke dienstverlening er is op vlak van welzijn. Dat gaat van de sociale kruidenier tot de brugfiguren.” Voorzitter is Daniël Joseph. Hij kwam met zijn groep al drie keer samen.