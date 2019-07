Louwna kroont zich tot 42ste Peerdenkoningin Bart Huysentruyt

01 juli 2019

14u28 0 Torhout Louwna Krukowski uit Oostende, net als de twee andere kandidates schoolgaand in de afdeling paardrijden en -verzorgen in het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut Torhout (VLTI), is de nieuwe Peerdenkoningin.

Ze mocht zaterdag tijdens de Paardenmarkt in Torhout met mooie voorsprong het groen-zwarte lint om haar middel binden. Met 78,6 punten (op 95) haalde ze het van Chiana Miller (71,3) en Demi Berges (70,2). De organisatie keerde terug naar de oude manier van werken en koos voor een schriftelijke proef die peilde naar de paarden- en Torhoutse kennis, gevolgd door een reeks praktische proeven met hetzelfde paard in de piste. Louwna scoorde in beide onderdelen het best en ging naar huis met tal van naturaprijzen en een cheque van 300 euro.