Lieven Creteur na 28 jaar met pensioen als directeur van rusthuis Bart Huysentruyt

26 augustus 2019

17u20 0 Torhout Na 28 jaar als directeur in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout, ging Lieven Creteur op 1 augustus met pensioen.

Hij startte zijn carrière als verpleegkundige in het UZ Gent, en ging na een tussenstop als hoofdverpleegkundige in het OCMW woonzorgcentrum van Waregem aan de slag als directeur van het Torhoutse woonzorgcentrum. Naast de kleine 180 bewoners van het rusthuis zelf, omvat het assistentiewoningen (serviceflats) en een dagverzorgingscentrum (De Oase). Hij stuurde ruim 90 medewerkers aan en stond mee aan de wieg van de vernieuwingen uitbreiding van het bestaande woonzorgcentrum. In afwachting van een opvolger neemt Willem Vermaut, directeur facility, de algemene leiding van het rusthuis over.