Lichaam van in Ecuador vermoorde Bram (40) na 5 jaar eindelijk thuis: “Zonder gerechtigheid kan ik de moord op mijn zoon niet loslaten” Bart Boterman

05 februari 2020

14u07 1 Torhout Vijf jaar na de moord op Torhoutenaar Bram Sinnaeve (40) in Ecuador kan vader Firmin (68) eindelijk waardig afscheid nemen van zijn zoon. De Belgische speurders zijn er in januari in geslaagd om het lichaam van Bram te repatriëren. “De autopsie bevestigt wat ik al wist. Kort voor hij wilde scheiden en zijn landgoed verkopen, is Bram vermoord", vertelt Firmin Sinnaeve uit Nieuwpoort. “Het is een opluchting dat de Belgische speurders nog steeds vastberaden zijn om de moord op mijn zoon uit te klaren. Ik hoop dat er ooit gerechtigheid geschiedt.” Het lichaam van Bram wordt volgende week gecremeerd.

Bram Sinnaeve (40) uit Torhout huwde in 2013 met zijn Ecuadoraanse vrouw Maria Villacreses Barrionuevo die hij leerde kennen via het internet. Bram had besloten om naar Ecuador te verhuizen en 450 hectare grond te kopen, om aan bosbouw te doen. Daarvoor zou hij immers subsidies krijgen van de Ecuadoraanse overheid. “Zijn droom werd werkelijkheid. Maar na twee jaar liep hun huwelijk op de klippen. Bram was van plan zijn grond te verkopen en terug naar België te komen. In juni 2015 had hij een afspraak met een advocate geregeld in een hotel in de stad Guayaquil, op zo’n 300 kilometer van zijn hacienda in het stadje Simon Bolivar", getuigt vader Firmin uit Nieuwpoort.

25.000 euro losgeld

“De advocate zou de verkoop van zijn grond en de echtscheiding regelen, maar in plaats daarvan trof ze hem levenloos aan in de hotelkamer. Bram was verstikt met een kussen, was de eerste vaststelling. Sporen van voorafgaand geweld of een inbraak in zijn kamer waren er niet. Hij moet vermoord zijn door iemand die hij kende of vertrouwde”, gaat Firmin verder. Bram was immers een sterke, gespierde kerel van 1.85 meter, iemand die je niet zomaar in bedwang houdt. Nog voordat Firmin het verschrikkelijke nieuws vernam dat zijn zoon overleden was, kreeg hij nog een mail van de echtgenote van Bram. Ze vroeg 25.000 dollar om het leven van Bram te redden, maar achteraf bleek dat hij op dat moment al enkele dagen gestorven was.

Motief is duidelijk

“Sindsdien liet de weduwe nooit meer van zich horen. Al Brams bezittingen waren verbrand en de eigendomsstatuten van zijn grond bleken verdwenen. Het motief is duidelijk. Bram wilde scheiden dus kon de vrouw geen aanspraak meer maken op zijn land. Na zijn overlijden gingen al zijn bezittingen automatisch naar haar. Daar moet ik toch geen tekening bij maken?”, aldus Firmin. Maar de weduwe werd door de Ecuadoraanse politie nooit echt ondervraagd over haar betrokkenheid bij de moord. Belgische speurders zijn daarop naar Ecuador getrokken in een rogatoire commissie om onderzoek te voeren, maar dat gebeurde onder toezicht van de Ecuadoraanse politie. Plots kon het verhoor van de vrouw niet meer doorgaan omdat ze zich ziek voelde. De Belgische speurders kregen amper medewerking en moesten zonder resultaat terugkeren.

Onderzoek nieuw leven ingeblazen

Intussen zijn we vijf jaar later en heeft een onderzoeksrechter het dossier naar zich toegetrokken. “Een begrafenis heeft Bram nooit gekregen en dat heeft mij altijd diep geraakt. Hij kreeg wel een graf, maar er is nooit concessie voor betaald, dus zou Bram in een massagraf terecht komen. Dat wou ik niet laten gebeuren. Daarom ben ik de onderzoeksrechter, het federaal parket, Buitenlandse Zaken en de Brugse speurders van de FGP enorm dankbaar voor hun inzet. Ze zijn er na heel veel moeite in geslaagd om Brams lichaam op te graven en te laten repatriëren. Bram is eindelijk opnieuw thuis en nu kan ik waardig afscheid nemen. Bram wordt volgende dinsdag gecremeerd en de urne zal vanaf dan voor altijd mij bij staan”, aldus Firmin.

Uit de autopsie blijkt wat Firmin al wist, dat Bram is verstikt. Een beentje in zijn strottenhoofd is gebroken. “De rechercheurs hebben mij verteld dat ze volgende maand opnieuw naar Ecuador willen trekken om het onderzoek verder te zetten. Daarvoor moeten ze echter nog toelating krijgen van de Ecuadoraanse autoriteiten. Ik hoop dat er een doorbraak komt en dat de schuldigen voor de rechter moeten komen. Want zonder gerechtigheid kan ik de moord op mijn zoon maar niet loslaten”, besluit Firmin Sinnaeve.