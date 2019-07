Legendarisch café Germinal tegen de vlakte Bart Huysentruyt

07 juli 2019

08u48 3 Torhout Vijf jaar nadat de laatste uitbaters de deuren sloten, is het legendarische socialistische café Germinal in de Oostendestraat tegen de vlakte gegaan.

Het complex werd in 1952 door de Algemene Centrale van de vakbond (ABVV) gekocht. Met Julien Vanclooster en Ginette Verhelst floreerde het café later met vele verenigingen die er hun thuis vonden. Ook Eric Vandewiele en Annie Sabbe stonden er tien jaar achter de tapkraan. Ze deden ook hun achterliggende feestzaal goed draaien. In 2014 kwam er een einde aan jaren van horeca. Sindsdien herinnerde enkel nog de gevel aan de roemrijke geschiedenis van de Germinal. Dat is nu ook verleden tijd. De bvba Robann kocht het pand en creëert er een nieuw flatgebouw met zeven woningen. De twee gelijkvloerse appartementen zullen elk een tuin hebben en de vijf andere op de drie bovenverdiepingen een balkon. De bouw start binnenkort.