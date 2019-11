Legendarisch café Chiqon uit Roeselare ‘heropent’ als winterbar in Torhout: “Een trekpleister vol ambiance” 43-jarige David Verduyn keert (even) terug naar de horeca Bart Huysentruyt & Charlotte Degezelle

27 november 2019

09u56 118 Torhout Het legendarische café Chiqon was meer dan drie jaar een trekpleister in het centrum van Roeselare. Nu krijgt het café een tweede leven als winterbar in Torhout. Uitbater David Verduyn (43) keert daarmee even terug naar de horeca. “Ik geloof rotsvast in dit ambianceconcept”, zegt hij. “In deze regio zijn er immers niet veel plaatsen om te gaan dansen.”

Café Chiqon, en voordien De Loods: dat waren de twee zaken van David Verduyn in het centrum van Roeselare. De rasechte horecaman besloot midden vorig jaar dat het genoeg was geweest. Zijn zaak werd overgenomen en heet nu Vanilla. Verduyn focuste zich sindsdien op Thûs, een zaak gespecialiseerd in renovatiewerken.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. “Ik kwam vorig jaar toevallig hier in The Paddock in Torhout terecht”, vertelt Verduyn. “Mijn goede vriend Olivier Desmet had de zaak toen net overgenomen. Mijn oog viel op de loods tegenover het restaurant. Die stond op dat moment nog volgestouwd met materialen, maar ik zag er meteen potentieel in. Toen is het idee ontstaan om er een tijdelijke winterbar in onder te brengen.”

Kerstsfeer en schlagers

Het domein van The Paddock bevindt zich aan de rand van het Groenhovebos en is een populaire plaats voor wandelaars en fietsers. Olivier Desmet, ook uit het Roeselaarse, nam de zaak vorig jaar over, nadat The Paddock twaalf jaar had leeggestaan. Samen met zijn kompaan richtte hij de loods in als een gezellige winterchalet met houten tafels en stoelen, kerstversiering en een lange toog. In het midden van de zaak kan er naar hartenlust gedanst worden. Dat moet wel lukken, want er worden straks vooral schlagers gespeeld. En er staat alvast een optreden van Jettie Pallettie gepland.

Jenever, maar geen glühwein

“Dit type danszaak vind je niet gauw in de regio”, weet David Verduyn. “Tussen Roeselare en Brugge zie ik geen vergelijkingspunten. Torhout ligt wat dat betreft dus ideaal. Ook de locatie is schitterend: de ruimte is mooi, we storen geen buren en er is veel parking bij de deur. We willen hier vooral voor ambiance zorgen en mensen een leuke tijd bezorgen.” Alle mogelijke dranken zijn op de kaart te vinden, aangevuld met enkele jenevers. Enkel glühwein en warme chocolademelk zijn twee opvallende afwezigen: “We zijn geen kraampje op de kerstmarkt, maar een volwaardige horecazaak”, aldus de uitbaters. Er zal wel mogelijkheid zijn om iets kleins te eten.”

“De feestelijke opening staat gepland op donderdag 28 november, dan beginnen we eraan om 18 uur”, geeft Verduyn nog mee. Chalet Chiqon is tot en met 28 februari geopend, telkens op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond tussen 18 uur en 2.30 uur ‘s nachts.