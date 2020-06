Leerkracht Rien kroont zich tot Beste Boekenmeester 2020: “Kinderen kijken te veel schermpjes. Ik geef tegengas” Bart Huysentruyt

17u59 0 Torhout De titel van Beste Boekenmeester 2020 gaat naar Rien Deleu, leerkracht in het derde leerjaar van Vrije Basisschool De Revinze in Torhout. “Kinderen krijgen te veel mogelijkheden om naar schermen te grijpen, terwijl een boek ook een mooi alternatief is", zegt hij.

De prijs voor de Beste Boekenmeester of Boekenjuf wil waardering schenken aan leerkrachten die hun leerlingen dagelijks aanmoedigen om te lezen en met kinderboeken werken in de klas. “Vanuit je luie zetel kan je nieuwe werelden verkennen en situaties meemaken”, zegt Torhoutenaar Rien Deleu.

“Schermen krijgen meer marktaandeel in de vrijetijdsbesteding van kinderen. Ik vind dat we fel tegengas moeten geven. We zijn het als leraar verplicht om aan kinderen duidelijk te maken dat je helemaal kan opgaan in een verhaal en dat als een filmpje in je hoofd kan zien, zonder dat daar een schermpje bij nodig is. Meer nog: je mag zelf verzinnen hoe jouw personage eruit ziet.”

Gevoel voor humor

Uit 86 Boekenjuffen en -meesters die werden aangemeld door leerlingen, ouders, collega’s, koos de vakjury bij een eerste selectie zeven kandidaten. Zij kregen een werkbezoek waarin ze hun activiteiten konden toelichten. Uit deze groep kwamen drie laureaten. “Rien is een woordkunstenaar, een meester met een groot hart voor kinderen, met gevoel voor humor”, zegt een collega van Rien van basisschool De Revinze.

Ik wens elk kind zo’n meester toe, elke leerkracht zo’n collega Collega van Rien in basisschool De Revinze

“Zodra je de klas binnenkomt, voel je hoe fijn het is om daar een schooljaar lang mee op stap te gaan. Kinderen krijgen er zin in leren en zeker zin in lezen. Ik wens elk kind zo’n meester toe, elke leerkracht zo’n collega.” Rien Deleu en zijn klas worden verwend met een boekenpakket met 100 boeken.