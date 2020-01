Laura en Guy vervoegen nationale raad van Groen Bart Huysentruyt

19 januari 2020

14u10 0 Torhout De politieke raad, het intern parlement van de partij Groen, heeft er twee Torhoutenaars bij.

De politieke raad komt maandelijks een hele zaterdag samen en stippelt de inhoudelijke strijdpunten uit. Laura Schuyesmans en Guy Brinckman zijn er zopas in verkozen. “De democratische structuur van onze partij is onze sterkte”, zegt laatstgenoemde. “Ik wil er dezelfde inzet tonen als bij Groen Torhout, waar ik campagneleider was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.” Laura Schuyesmans is nog student. “Mijn doel is om de ontmenselijking van de maatschappij te bestrijden, want het in vraag stellen van mensenrechten en diversiteit vind ik uiterst problematisch. Door in te zetten op allerlei vormen van communicatie hoop ik mee te kunnen werken aan een goed plan rond ontwikkelingssamenwerking en migratie.”