Land of love op weg naar 7.500 bezoekers Bart Huysentruyt

02 augustus 2019

08u52 0 Torhout Het dansfestival Land of Love op zaterdag 31 augustus stevent af op een uitverkochte derde editie. Dat is opmerkelijk, want er mogen 1.500 mensen extra binnen dit jaar.

Dat zal de teller op 7.500 bezoekers brengen. Zowat 75 procent van de gewone entreekaartjes zijn al verkocht, de vip-formule loopt nog beter. “We zien dat meer en meer mensen van buiten West-Vlaanderen de weg naar Torhout gevonden hebben”, zegt organisator Frederick Muys. “Er kopen meer vrouwen dan mannen een kaartje en de gemiddelde leeftijd ligt op 35 jaar.” Het hoofdpodium is dit jaar 40 meter breed en 19 meter hoog. Maar ook de nevententen breiden uit: zowel de retrotent als de rocktent worden groter. “We luisteren naar de opmerkingen van de bezoekers, die vorig jaar klaagden over de betalende toiletten. Die zijn vanaf dit jaar gratis. De problematiek met betaalbandjes is van de baan door opnieuw gebruik te maken van bonnen.” Meer dan 80 leveranciers en 300 vrijwilligers maken het festival mogelijk. Tickets zijn beschikbaar via www.landoflove.be en kosten 45 euro.