Krassen getrokken in wagen Jelle Houwen

05 juni 2019

13u18 0

In de Guido Gezellelaan in Torhout werd dinsdag een geval van vandalisme vastgesteld. Onbekenden bleken er krassen getrokken te hebben in een geparkeerde personenwagen. Of er een motief is voor de vandalenstreken is niet duidelijk. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en stelde een pv op.